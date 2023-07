Schira | “Victor Osimhen sempre più vicino al rinnovo con il Napoli fino al 2027”

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’esperto di mercato, Nicolò, si è soffermato sul futuro diprossimo alcon ilsembra esserepiùa prolungare il suo contratto con il. Secondo quanto annunciato su Twitter dal noto giornalista di mercato Nicolò, le trattative per ilcontrattuale trae il club partenopeo sono in fase avanzata. Il nuovo accordo, se concluso, porterà il giocatore a rimanere con ilal, mentre il suo stipendio aumenterà a € 6,5 milioni all’anno, oltre ai bonus aggiuntivi. È previsto un incontro tra le parti nei prossimi giorni ...

C'è moderata fiducia" Napoli's Nigerian forwardOsimhen celebrates after opening the scoring ... è intervenuto Nicolò, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto ...Calciomercato SSC Napoli - Riguardo il rinnovo diOsimhen con i partenopei, s'è espresso così l'esperto di mercato Nicolòvia Twitter: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Lo scrive, su Twitter, Nicolò. 'Il Napoli spinge per bloccareOsimhen con il prolungamento del contratto fino al 2027: pronto un importante aumento di stipendio a 6,5 milioni l'anno + ...

MERCATO - Schira: "Victor Osimhen è sempre più vicino al rinnovo ... Napoli Magazine

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, Victor Osimhen sembrerebbe prossimo al rinnovo del contratto rivelando i dettagli.Nicolò Schira, esperto di mercato, attraverso le frequenze di 1 Station Radio, ha fatto il punto sul rinnovo di Victor Osimhen, che molto probabilmente resterà ancora al Napoli anche in vista della pr ...