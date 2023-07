Schiacciatine di melanzane e ricotta | buonissime anche nel sugo

Leggi su donnaup

(Di giovedì 6 luglio 2023) Hai voglia di mangiare un piatto svuota frigo diverso dal solito? Allora prova a cucinare ledi. Questealtro non sono che delle polpette fatte conche faranno amare questi ingredienti a qualsiasi tipo di palato. Ai bambini piaceranno un sanno proprio perché si presentano super croccanti all’esterno e decisamente morbide all’interno. Vedrai che adulti e piccini faranno a gara per prendersi l’ultima polpetta. Lo stomaco di tutti sarà soddisfatto e le preparerai praticamente tutti i giorni. Ecco qui sotto tutto ciò che occorre per cucinarle.di: ingredienti e preparazioni. Questo piatto è davvero molto semplice da portare a termine. ...