Scheletro rinvenuto al Pigneto | la madre di Andreea Rabciuc | “non è lei”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) . Ritrovati degli oggetti accanto ai resti Ladiè convinta che loin un parco delnon sia quello della figlia. «Allo stato non vi sono elementi che possano confermare che loappartenga a lei», è la dichiarazione emessa in un nota dalla Procura di Ancona. Accanto ai resti sono stati rinvenuti degli oggetti: un accendino di colore blu con la foto del «Che Guevara», elastici per capelli, uno nero e uno arancione, due bracciali, uno in gomma, bordeaux, con la scritta bianca «Justo» e l’altro con perline in plastica viola. Resti trovati a Roma: Per la mamma non sono di. Accanto c’erano una collanina color argento con un crocifisso, un accendino con #CheGuevara, elastici per capelli, due ...