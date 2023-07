“Scarlet | dalla nobiltà alla pirateria” | un’inedita miscela di generi letterari per un’avventura senza tempo

"Scarlet, dalla nobiltà alla pirateria", un'inedita miscela di generi ... Il Faro online

Il giornalista, la band e la violinista di Bob Dylan in piazza San Giorgio il prossimo 7 luglio per “Give peace a song: le canzoni cambiano il mondo” ...Piacenza 02.07.23 - «De André non è stato mai di moda. E infatti la moda, effimera per definizione, passa. Le canzoni di Fabrizio restano.» L’ha detto Nicola Piovani e deve averlo pensato anche il pub ...