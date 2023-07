Sarri su Osimhen | “Resti a Napoli Se andrà via non troverà altrove le emozioni che questa città sa regalarti”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Maurizio, ex allenatore del, parla di Victore la voci di mercato sull’attaccante del. Insistendo sul fatto che il calciatore nonlo stesso tipo di affetto e amore per il calcio in nessun’altra parte. Calciomercato. Maurizio, ex allenatore della squadra di calcio dele attuale mister della Lazio, ha recentemente condiviso alcune riflessioni interessanti su Victor, attaccante del, durante un’intervista con SportItalia., noto per la sua stagione record a, in cui la squadra ha conquistato 91 punti, ha espresso il suo punto di vista su un eventuale rinnovo del contratto dicon la ...