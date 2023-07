Sarri | «Giuntoli è perfetto per ricostruire la Juve La sua dote più importante è il coraggio»

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’allenatore della Lazio, Maurizio, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Sportitalia, firmata da Alfredo Pedullà.parla di tutto, dalla sua carriera al mercato e anche del Napoli.ha parlato del suo ruolo nel mercato della Lazio: «Io in realtà mi limito a dire se un giocatore può essere adatto o se non lo vedo adatto al nostro modo di giocare, poi se avessi davvero la possibilità di fare mercato un miliardo di danno a Lotito glielo farei». Sul calendario del campionato sorteggiato ieri: «Menomale che siamo arrivati secondi. Se fossimo arrivati ottavi ci facevano giocare in deroga a Madrid contro il Real. Il calendario è pesantissimo per quanto ci riguarda, ancora ho dato un’occhiata solo superficiale. Pesante perché nelle prime sette/otto partite affrontiamo quattro grandi squadre. Anche noi siamo una ...

Il tecnico della Lazio parte lamentandosi del calendario , che vede subito due scontri con le big nelle prime giornate Poi gli elogi a Cristiano, diventato nuovo ds della Juve...Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del mercato dei biancocelesti e non solo Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del mercato dei biancocelesti e non solo. Le sue dichiarazioni: ALLEGRI - "Non so. Uno a questi livelli sta fermo due anni ma ...Durante l'intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio, ha così parlato di Cristiano, direttore con cui ha condiviso l'esperienza al Napoli e prossimo a iniziare l'avventura alla Juventus: E sulle tre principali caratteristiche di: ...

Sarri: «Giuntoli risolverà i problemi della Juve. E' un fenomeno» Juventus News 24

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, parla di Victor Osimhen e la voci di mercato sull’attaccante del Napoli.Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sui bianconeri a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Se Giuntoli è l'uomo giusto Secondo me sì. Ma dopo tutto quello… Leggi ...