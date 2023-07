(Di giovedì 6 luglio 2023) "Mourinho mi sta simpatico, non sento nessuna rivalità", dice il tecnico biancoceleste ROMA - Della sua, ma anche delle sue ex (a Juve al Napoli) e più in generale di calcio. In una lunga intervista a Sportitalia, Maurizioaffronta tanti argomenti partendo da quello del momento: il c

... e Luca Pellegrini , che Maurizioriprenderebbe volentieri. A Claudio Lotito , tuttavia, non garba accollarsi un investimento in doppia cifra. Se è così, diventa... ...... intanto però la squadra di Allegri è a meno due dalla Lazio di, sconfitta a sorpresa dal ... sarà una garacontro una squadra tosta, eliminata dalla Champions pur giocando bene e che vorrà ...Floro Flores, però, emerge realizzando 14 reti, 9 sotto la gestione Conte e 5 con. Floro ... Una parentesi, quella in Friuli, chetre anni e mezzo. Annate fantastiche nonostante la spietata ...

Sarri 'Dura ripetersi, offerte dall'Arabia ma sto bene alla Lazio' Tiscali

In una lunga intervista a Sportitalia, Maurizio Sarri affronta tanti argomenti partendo da quello del momento: il calciomercato. Non uno tra i preferiti del tecniuco biancoceleste. "Io mi limito a ...Il tecnico della Lazio parla del rapporto con lo Special One Intervistato ai microfoni di SportItalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rivalit ...