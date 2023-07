(Di giovedì 6 luglio 2023) Unaa tutto gas. Il decreto del maggio 2022 con il quale il governo Draghi ha delineato il futuro energetico dell’isola prevede un mix di fonti fossili e di first appeared on il manifesto.

Il legame con l'Isola sinon solo per l'uso della lingua gallurese arcaica ma da suggestioni, ... Ho scritto il disco in tre anni e due trascorsi in lockdown in. Godendo della dimensione ......grazie alle storie e alle sapienze in transito delle nuove cittadinanze che abitano la... attratta dai profumi chearrivare dalle strade della città e dalla gente, irrompe sulla scena, ..."Quando Zeus scopre che il suo amico gli ha rubato il fuoco per donarlo agli uomini si... De Magistris 12 " da lunedì a venerdì ore 17 - 20 BoxOffice" viale Regina Margherita 43 " ...

Sardegna, si sente puzza di gas con le energie rinnovabili al palo Il Manifesto

Abbasanta. Oggi, presso il parco di Sant’Agostino ad Abbasanta, si terrà un’assemblea pubblica di Sardegna chiama Sardegna, movimento nato in seguito all’assemblea di presentazione del 6 novembre che ...