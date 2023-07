Santo Stefano di Cadore | auto investe famiglia | 3 morti Fermata la donna alla guida

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto adi, in provincia di Belluno. Un'interaveneziana in vacanza nella località dolomitica, composta da padre, madre, figlio e nonna, è stata investita da una vettura con targa tedesca. A sopravvivere all'impatto solo la madre, che portava a spasso sul passeggino il figlio di due anni. Lanon è grave ed è stata portata all'ospedale di Pieve di. Alcuni testimoni avrebbero riferito dell'alta velocità dell'che ha investito i membri della: erata da una, una 30enne di origini tedesche,dallerità in stato di choc, ferita anche lei nell'impatto.

NordEst – Purtroppo sono deceduti un bambino, il papà e la nonna. La mamma del bambino e il nonno ...E' finita in tragedia la vacanza di una famiglia di Mestre che a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A morire ...