Sant’Arpino | non si placa l’emergenza blatte | continue segnalazioni dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’estate è iniziata da quasi un mese e con se ha portato alla luce vecchie problematiche legate alle temperature alte., infatti, è di nuovo invasa dagli insetti che fuoriescono dagli impianti fognari. Un fenomeno che si ripete anno dopo anno e che allarma i santarpinesi, stanchi di dover provvedere autonomamente alla pulizia dei tombini del paese. “Molti sono gli utenti che sui social hanno espresso disappunto per gli scarsi interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione – ha affermato Aniello Di Santillo (Volt Italia). Bisogna capire con quale frequenza vengono adottate misure di prevenzione e soprattutto se si agisce nei mesi freddi, mesi in cui questi animali depositano le uova. È la prassi, bisogna adottare tutte le misure e le contromisure necessarie per contenere i rischi e garantire sicurezza dal punto di ...