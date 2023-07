Santanché | mi sono distratto | cosa è successo? Ma Santanchi | ma Santancosa

(Di giovedì 6 luglio 2023) Casco dalle nubi, direbbe Checco Zalone. Ammetto di esserminegli ultimi tempi – da quando la destra ha vinto le elezioni ho scelto di dedicarmi all’Entomologia, lo studio scientifico degli insetti, molto più appassionante – eppure qualcontinua a sfuggirmi. Intanto, ma di quando in qua una tenutaria di impianti turistici può diventare ministra del Turismo? Vabbé che da Berlusconi in poi la nostra è una Repubblica fondata sul conflitto d’interessi: ma ogni limite ha una pazienza, avrebbe detto Totò. Ma datelo a Barbara D’Urso, il ministero del Turismo: non ha conflitti d’interesse conclamati ed è infinitamente meno trash. Poi, non capisco tutto questo scandalo per banali questioni di soldi. Come dite, che lei era la prima a sollevare problemi, con gli altri, per molto meno di due milioni e settecentomila euro di contributi Covid, ...

