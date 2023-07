Santanché | la ministra ora “scopre” di essere indagata e grida al complotto Ma la notizia era ovvia a tutti da mesi compresa lei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) E per fortuna che non sapeva d’esser, come ha detto al Senato sventagliando il certificato dei carichi pendenti puro come un giglio, ma – bontà sua – candido solo perchè vecchio assai. Solo poche ore dopo l’informativa, che potrebbe adesso rivelarsi un boomerang politico per Daniela Santanchè, la Procura di Milano si è fatta carico di smentire la narrazione, non già per confermare, ma solo per ribadire l’ovvio delle risultanze investigative e che aè noto da, figurarsi all’interessata. Altro che “imboscate” da giornalisti alla vigilia del D-day al Senato, come ha esordito in aula ladel Turismo. Costretta poi all’arrampicata sugli specchi a fine giornata con una nota (e non solo quella) che ha fatto cadere le braccia persino ai suoi. Tra le file di Fratelli d’Italia il quesito era il ...