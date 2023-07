Santanchè e Delmastro | Conte | “Attacco vergognoso a magistratura”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il leader M5s: "Per Meloni contano più gli amici di Fdi che i cittadini e il Paese" “Pochi minuti fa è successo qualcosa di ancor più grave. Da Palazzo Chigi, senza metterci la faccia, Meloni fa trapelare una nota con unalla. Ungravissimo e sconclusionato per gridare a complotti, nascondere gli insuccessi di questi nove mesi ed evitare di prendere posizioni politiche a tutela dell’etica pubblica e delle Istituzioni. Per Meloni la difesa degli amici di partito viene sempre prima dei cittadini e del Paese, della ‘Nazione’ di cui si riempie la bocca in ogni discorso”. Lo scrive il presidente di M5S, Giuseppein un lungo post su Facebook. “Il suo ‘patriottismo’ -avverte- vale solo nei confini di partito. Per Meloni l’incapacità e gli errori dei membri del ...