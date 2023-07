Santanchè | Conte a Meloni | “L’autorevolezza è anche chiedere le dimissioni”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 luglio 2023) ROMA – “A Giorgiavoglio dire chenon scende dal cielo perché si è entrati a Chigi, va conquistata prendendo in mano le situazioni e costringendo un proprio ministro alle”. Così il leader M5s, Giuseppe, si rivolge alla presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa al Senato dopo l’informativa della ministra del Turismo Daniela Santanché. “è venuta per le comunicazioni sul consiglio europeo e noi abbiamo anticipato con grande umiltà che in Europa si va a testa alta con una voce chiara e la sua è particolarmente fragile in Europa: su tutti i dossier non sa che pesci prendere dal Mes al Pnrr, sul patto stabilità e crescita non ci ha detto ancora come lo vorrebbe migliorare, l’accordo con la Cina andrebbe rinnovato ma non si è capito nulla, c’è ...