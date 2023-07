Santanchè come Berlusconi Caso Visibilia | Tajani smaschera il gioco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023)ilcontro il centrodestra. «A qualcuno dà fastidio che si possa fare la riforma della giustizia». Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, rispondendo a Controcorrente su Rete 4 a una domanda sulla querelle politica sollevata da una nota di Palazzo Chigi. «Ma noi di Forza Italia conosciamo bene quale sia stato l'atteggiamento di alcuni magistrati - aggiunge - Noi vogliamo una giustizia in cui il cittadino sia tutelato, non vittima di decisioni che limitano la sua libertà senza garanzie. Io ricordo che gli attacchi apartirono con un avviso di garanzia annunciato da un giornale mentre era in corso un vertice a Napoli». Una situazione analoga, osserva, a quella del ministro Daniela ...