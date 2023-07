Santanchè | Bocchino zittisce la sinistra al linciaggio | “Governo compatto | opposizione a 3 velocità” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) La giornata in cui Danielariferisce in Senato in merito alle vicende relative alla gestione delle sue aziende Visibilia e Ki Group, scaturite da un’inchiesta di Report, finisce nella scaletta dei programmi d’approfondimento tv. E a In Onda, il programma di politica e di attualità di La7, Italointerviene in difesa del ministro del Turismo e rileva – argomentandole punto per punto – le lacune e le debolezze delle accuse mosse dall’. Così, rispondendo alle domande dei conduttori del talk, Telese e Aprile, sottolinea con nettezza: «Alla fine di questa giornata particolare Danielaesce combattiva come sempre. Si è difesa con orgoglio, con coraggio, con forza, con convinzione. Poi saranno gli eventi a spiegarci che cosa accadrà e che cosa è accaduto» (clicca qui per vedere un ...