Santanchè | Bocchino | “Mettete sullo stesso piano la versione delle dipendenti della Ki Group e quella di una ministra” Scontro con Telese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023)vivace a In Onda Estate (La7) tra Italo, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale del Secolo d’Italia, e Lucasul caso. Il conduttore del talk show politico chiede all’ospite il suo parere sulle testimonianze rese dalleKi, che ieri hanno partecipato in Senato alla conferenza stampa indetta dal presidente del M5s Giuseppe Conte per la mozione di sfiducia contro lain Aula ha affermato di non avere nulla a che fare con la gestionesocietà del biologico perché in mano all’ex compagno Canio Mazzaro e al loro figlio Lorenzo. Ma le lavoratrici hanno smentito.commenta: “Quindi stasera abbiamo una ...