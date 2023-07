Sandro Tonali è esattamente il giocatore di cui il Newcastle United ha bisogno

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Notizia fresca giunta in redazione:è stato finalmente annunciato comedeldopo settimane di speculazioni, in un trasferimento che potrebbe finire per costare ai Magpies 70 milioni di sterline. Diversi esperti e commentatori si sono chiesti se sia una mossa intelligente per il, suggerendo che l’arrivo dell’italiano potrebbe non fornire necessariamente un modo chiaro per influenzare il club. Le diverse competenze di, tuttavia, sonociò per cui Eddie Howe ha chiesto a gran voce al St. James’ Park, come QuattroQuattroDueI momenti salienti di Adam Clery nel video qui sopra.è perfetto per il, ecco perché Il ...