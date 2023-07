San Felice Circeo omaggia Anna Magnani

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 luglio 2023) San– Il Comune di San, la Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Romarteventi, Presidente Francesca Piggianelli edMaria Cuzzolaro, Presidente dell’Associazione Culturale Edizioni Interculturali, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, rendono omaggio alla memoria della grande indimenticabile “Nrella”, sepolta alche ha amato tanto. L’attrice, premiata con il premio Oscar, ha dimostrato, attraverso i film dove ha recitato, un particolare talento e bravura, una spiccata capacità espressiva che le ha permesso di arrivare al pubblico in maniera forte, profonda e a volte irruenta. Un personaggio ancora di attualità, da scoprire anche per i giovani, sia a livello ...