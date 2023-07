Samsung conferma la data del Galaxy Unpacked con il teaser di Galaxy Z Flip5

I l teaser ufficiale di lancio per ilGalaxy Z Flip 5 è giunto in queste prime ore di giovedì 7 luglio . Non che ci fosse particolare bisogno delladel prossimo evento Unpacked, viste le numerosissime anticipazioni delle ...... 'Un nuovo driver culturale sta arrivando' e ci invita a 'Unirci al lato flip', con l'immagine inclusa nel comunicato stampa che mostra molto probabilmente ilGalaxy Flip 5. Ciòche ...A distanza di un mese esatto dallada parte dich e il suo evento 'Unpacked' si sarebbe tenuto nell'ultima settimana di luglio, arriva anche il giorno esatto in cui verranno annunciati i nuovi Galaxy Z Fold5 e Galaxy ...

Samsung conferma Galaxy Unpacked a luglio 2023: cosa presenterà IlSoftware.it

Samsung ha confermato la data del nuovo Galòaxy Unpacked, evento in cui presenterà Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 ...Dopo una serie di indiscrezioni, Samsung ha confermato il suo secondo evento Unpacked del 2023, rivolto alla nuova serie di smartphone pieghevoli. (ANSA) ...