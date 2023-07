Sampdoria | pressing da un club di Serie A per Audero

Emil Audero potrebbe cambiare maglia e tornare in Serie A. Il portiere va verso la separazione con la, che ripartirà dalla Serie B, e si guarda intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Piazza che potrebbe essere la Fiorentina. Nonostante l'estremo difensore abbia registrato interesse ...... per il portiere dellasi parla da tempo di Inter , di Lazio , di Juventus e di ... Secondo Il Secolo XIX la Fiorentina avrebbe aumentato in queste ore ilper il numero uno doriano. ...Commenta per primo Il Cagliari è inper dare forma allo scambio Antonio Barreca - Tommaso Augello con la. Lo riporta il Corriere dello Sport .Calciomercato Sampdoria, resta vivo l’interesse del Cagliari per Tommaso Augello. Le ultime sul futuro del terzino Il Cagliari è alla ricerca di ulteriori rinforzi in vista della prossima stagione. Se ...La Fiorentina sembra essere in pole per aggiudicarsi Emil Audero della Sampdoria. La Viola, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, sarebbe in vantaggio ...