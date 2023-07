Sampdoria | -2 in classifica certo Ma il club vuole evitare il -4 | e si fa difendere dallo studio di Romei

deferita, si va verso la penalizzazioneSi attendono ora le decisioni dei giudici federali,...probabile che il club blucerchiato inizi la prossima stagione con una penalizzazione in...per lo Spezia che ribalta la Salernitana e porta a casa un successo fondamentale per la. ... Nella […] Navigazione articoli Calcio,deferita dalla Procura Federale: rischia 2 ...Il procuratore federale della Figc ha come era previsto deferito al tribunale federale nazionale laper rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C. G. S. e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma ...

Avversari Ascoli: la Procura Federale deferisce la Sampdoria ... Calcio Ascoli

Per muoversi sul mercato, la Sampdoria deve fare i conti con il celebre indicatore di liquidità, che risulta bloccato anche per l'estate a causa dei debiti pregressi. Come noto, l'indice è un indicato ...Potrebbe partire con il piede sbagliato la nuova Sampdoria che con Pirlo in panchina sarà protagonista in Serie B.Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” infatti la Procura Federale ha d ...