Salvatore Parolisi parla a Chi l' ha visto | Ho tradito Melania Rea | ma non l' ho uccisa

(Di giovedì 6 luglio 2023), l’ex caporal maggiore dell’esercito condannato per l’uccisione della moglieRea, esce dal carcere di Bollate (Milano), per un permesso premio. La sentenza definitiva è stata di 20 anni e lui ne ha scontati 12, tenendo una condotta giudicata da “detenuto modello”. "Sarà dura, perché con il mio nome è un po’ così, ci sono pregiudizi", le sue prime parole da quando è stato condannato, ai microfoni della trasmissione “Chi l’ha?”.diRea: "Ne ero innamorato, le davo una parte del mio stipendio perché non volevo che lavorasse".

è diventato noto per l'omicidio di sua moglie Melania Rea nel 2011, un tragico evento in cui ha inflitto 35 coltellate alla donna. Nonostante la gravità del ...Il nome diè entrato nelle cronache più di vent'anni fa. Era il 2011 e denunciava la scomparsa della moglie, Melania Rea. Il corpo della donna è stato trovato pochi giorni dopo e l'unico ..."Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni". Parla per la prima volta con 'Chi l'ha visto', condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea. E ammette di averla tradita più volte. "Con Ludovica era una solo una scappatella, Melania era bellissima", ha detto ancora. ...

Salvatore Parolisi può avere i primi permessi-premio. Dopo dodici anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea, ottiene dodici ore di permesso.