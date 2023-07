Salvatore Parolisi | la pesante dichiarazione in diretta Tv

(Di giovedì 6 luglio 2023) NEWS TV. Durante la puntata del programma “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, è andata in onda l’intervista esclusiva a, l’uomo accusato dell’omicidio di Melania Rea e condannato definitivamente a venti anni di carcere. Dopo circa dodici anni trascorsi in prigione,ha rotto il silenzio e le sue dichiarazioni hanno suscitato grande interesse e dibattito. Leggi anche: Questa ragazza ha 2 mariti e un figlio da ognuno: ecco come Leggi anche: Michael Schumacher, novità sull’intervista con l’intelligenza artificiale: cosa sta succedendo Il caso Melania Rea L’omicidio di Melania Rea ha monopolizzato per lungo tempo l’attenzione dell’opinione pubblica italiana. La sua morte, particolarmente cruenta, ha destato grande scalpore. Il marito,...

, 45 anni, non si smentisce mai. Dopo 12 anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea, esce in permesso premio per 12 ore, parla per la prima volta - ieri sera a "Chi l'ha ...E' una lunga intervista, quella concessa daalla trasmissione Chi l'ha visto , andata in onda nella prima serata di ieri su Rai3. L'uomo, condannato in via definitiva a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie ...È un momento di svolta nella tragica storia dell'omicidio di Melania Rea. Dopo anni di silenzio,, l'ex militare condannato per l'omicidio di sua moglie, ha finalmente ...

Salvatore Parolisi: Mia moglie Melania Rea era bellissima. Se l'ho uccisa io, provatemelo Fanpage.it

“Da uomo, da militare e da padre soprattutto se tu mi trovi colpevole se dici che ho fatto una cosa del genere mi dai l’ergastolo e butti la chiave l’ho sempre detto anche al giudice me lo devo provar ...L'ex caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi ottiene il permesso di uscire mezza giornata dal carcere di Bollate: la sua dichiarazione ai microfoni di Chi l'ha visto