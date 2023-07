Salute | da sbalzi termici a insidie online | 5 consigli per lo shopping d’estate

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – L'escursione termica fra esterni roventi e interni troppo condizionati; gli spuntini ipercalorici mandati giù di fretta insieme a bibite ghiacciate; l'overdose digitale degli shopaholic del web. Sono alcune delledellod'estate e dei saldi sotto il sole, passate in rassegna da Asso-Federchimica, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che detta 5contro i piccoli disturbi in agguato per gli acquirenti di fine stagione pronti ad affollare centri commerciali e outlet, negozi griffati o di nicchia e vetrine virtuali. "Come ogni attività – spiegano gli esperti dei medicinali senza prescrizione, quelli con il bollino rosso che ride sulla confezione – anche loestivo può comportare alcuni piccoli disturbi che possono rovinare qualche ora di ...