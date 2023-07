Salmo dissa Damiano dei Maneskin e continua a rispondere a Luché | e ce n’è anche per Luca Dirisio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Mentreil botta e risposta con Luchè,deie lo citanel nuovo pezzo che invia direttamente al collega partenopeo. Una rissa a colpi di freestyle ma che il rapper sardo colloca nella consuetudine dello stile: “Non te la prendere, è così che va: è solo lo stupido gioco del rap”. Che sta succedendo? Niente che non sia mai successo. Nella sua 64 Bars Maurizio Pisciottu ha rievocato il conto in sospeso con Luchè citando il “telefono inglese”, il collega gli ha risposto con Estate Dimme**a 2, il rapper sardo ha replicato con Dove Volano Le Papere, Luchè – di nuovo – ha risposto con Ho Paura Di Uscire e, infine, ha lanciato Stupido Gioco Del Rap 2. In mezzo a questi dardi scoccati tra i due rapper, arriva ...

IL TESTO DI ESTATE DIMMERDA 2 ...fra il cielo nella stanza Che quando l'ho sentita fra ho rivalutato Plaza Che razza di uomole ... Plaza, con cui ha avuto uno scontro), di insultare le sue stesse fan (' Che razza di uomole ... In conclusione del brano c'è anche un inserto in cui si sente lo stessolodare Luché ... I due rapper sono di nuovo uno contro l'altro via social, come accadde nell'estate del 2019. E intanto iniziano o proseguono i rispettivi tour ...Botta e risposta a suon di rime - non sempre baciate. I protagonisti sono due tra i rapper più amati d'Italia: Luchè e Salmo.