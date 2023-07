Salmo contro Luchè | “Spero che ti arrestino e magari che ti uccidi ai domiciliari È l’ultima volta che ti rispondo” Continua il dissing tra i due rapper

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Più avvincente di “Beautiful” e “Un posto al sole” messi assieme.senza sconti iltra due deipiù importanti del panorama musicale italiano.non si risparmiano e ormai usano i social e il web per affidare, l’unol’altro, parole al vetriolo all’interno di una sequenza di, tra i più avvincenti della storia del rap italiano. I rapporti tra i due sono tesi dal 2019, quando, in risposta ad un post trionfalistico disui suoi progetti discografici, aveva “osato” dissentire. Qualche risposta immediata tra i due ma è finita lì.è tornato sulla questione poche giorni fa con un freestyle per Red Bull 64 Bars, magli ha risposto con ...