Salma Hayek | la foto da urlo dell' attrice in occasione del National Bikini Day

(Di giovedì 6 luglio 2023)ha letteralmente fatto impazzire centinaia di migliaia di fan pubblicando uno scatto hot indelDay.Pinault sta ricevendo molti elogi per aver condiviso unadainindelDay. La protagonista di "Frida" ha pubblicato l'immagine su Instagram il 5 luglio, accompagnandola con una didascalia sia in inglese che in spagnolo. Nella caption'immagine laha scritto: "Buon #Day! Ci credete che ilesiste solo da 77 anni?! Speriamo che non vietino anche questi", aggiungendo ...

Pinault sta ricevendo molti elogi per aver condiviso una foto da urlo in bikini in occasione del National Bikini Day. La protagonista di " Frida " ha pubblicato l'immagine su Instagram il ...Prova costume, i consigli degli esperti per apprezzare la propria unicità Da Jennifer Lopez a, le star insegnano che ogni donna è bellissima a modo suo. Come dimostrano anche i consigli anti ansia di TherapyChat per affrontare il fatidico momento bikini di Barbara Rossetti A nsia, ...Capelli bianchi 2023, le tendenze colore guarda le foto Leggi anche ›fa la conta mattutina di rughe e capelli bianchi La colorazione shiny amplifica il suo effetto grazie all'...Salma Hayek ha letteralmente fatto impazzire centinaia di migliaia di fan pubblicando uno scatto hot in occasione del National Bikini Day.I consigli di TherapyChat e gli esempi di Jennifer Lopez, Salma Hayek e Martina Colombari per vivere bene la prova costume. Qualunque sia il proprio corpo ...