Salgono a 30 milioni gli utenti di Threads

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono saliti a 30gliche hanno scaricato in poche ore la nuova app, lanciata da Meta come alternativa a Twitter. E fra questi ci sarebbero da Oprah Winfrey al Dalai Lama, ...

Sono saliti a 30gli utenti che hanno scaricato in poche ore la nuova app Threads, lanciata da Meta come alternativa a Twitter. E fra questi ci sarebbero da Oprah Winfrey al Dalai Lama, assieme a celebrities ...Attesa: 9,93(precedente 10,103) Il dato Ism servizi conferma l'ottimo stato di ... anzileggermente. Da capire l'anomalia del dato delle 14.15 e da verificare, a questo punto, ...La Spagna con 4,1di tonnellate di prodotti e la Turchia con 2,7di tonnellate di prodotticomunque sul podio ma l'Italia con 1,76di tonnellate si colloca al quarto ...Sono saliti a 30 milioni gli utenti che hanno scaricato in poche ore la nuova app Threads, lanciata da Meta come alternativa a Twitter. (ANSA) ...Il forte balzo del mercato del lavoro e le minute Fed acuiscono i timori sulla stretta ormai imminente. Milano la peggiore in Europa ma Fineco vola ...