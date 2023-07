(Di giovedì 6 luglio 2023) Milan e Fiorentina hanno presentato allauna proposta per Boulaye Dia. L'attaccante, riscattato a fine stagione dal Villarreal,...

Salernitana: due offerte per Dia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La Salernitana sta aggiornando i suoi record in massima serie. Con la salvezza comoda della scorsa stagione, i granata si preparano per la terza annata consecutiva in Serie A, mai accaduto nella loro ...Sul destino del centrocampista bianconero aleggia incertezza: è richiesto da molte squadre di Serie A. Occhi anche su Nicolussi Caviglia ...