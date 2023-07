Sale a 52 mln l' offerta del Manchester United per Onana

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da 45 milioni di pochi giorni fa cui è seguito il No secco dell'Inter ecco che ilavrebbe alzato la propriaper l'acquisto di, il portiere camerunense reduce da una stagione molto positiva con i nerazzurri, arrivano ad una cifra complessiva, bonus compresi, di 52 milioni. Gli inglesi quindi si stanno avvicinando a quota 60 milioni, cioè la valutazione fatta dai nerazzurri per il portiere, che al momento resistono anche se, si dice, a quota 55 cederebbero il cartellino del giocatore. La differenza quindi è minima e la sensazione è che l'affare si possa chiudere entro la settimana prossima. Con quei soldi l'Inter andrebbe quindi a completare l'accordo con il Chelsea per riportare Lukaku a Milano (la formula prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 30 ...

Nuovo massimo con premi contro i rischi climatici nel comparto coltivazioni vegetali, sfiorata soglia dei 700+12%, supera i 7 mld la Plv assicurata +5,9% Il mercato delle polizze agricole agevolate conferma nel 2022, la tendenza alla crescita di valori e premi che, in base ai dati delle compagnie ...... si conferma positivo e pari a 322, valore che si confronta con un dato di sistema negativo per 2,1 mld. L'apporto delle Reti da inizio anno, cosi', a 2,8 mld rispetto a un dato complessivo ...Bilancio sempre negativo per i prodotti assicurativi e previdenziali ( - 222), a causa dei prodotti vita tradizionali ( - 491). Le risorse nette investite coinvolgono, in particolare, le ...

Fineco, raccolta giugno sale a 765 milioni. Titolo in pole nel FTSE ... Finanza Repubblica

July 6 (Reuters) - Spanish lender Abanca was set to raise 250 million euros ($272.28 million) from the sale of Additional Tier 1 (AT1) bond on Thursday, according to a lead manager memo seen by ...Nuovo massimo con premi contro i rischi climatici nel comparto coltivazioni vegetali, sfiorata soglia dei 700 mln +12%, supera i 7 mld la Plv ...