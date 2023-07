Saldi Estivi | Confesercenti | sosteniamo i negozi con i saldi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Aumenta l’interesse degli italiani per gli sconti dei, complice il caro-vita e una primavera più fredda del solito: il 38% ha comprato meno capi primaverili ed. Sono le prime vendite di fine stagione con le nuove regole del Codice del consumo:lancia l’iniziativa “Trasparenti”. L’inflazione e il caldo improvviso spingono l’interesse degli italiani nei, che inizieranno domani in tutte le regioni italiane con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Oltre 6 italiani su 10 – il 61% – già prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30%, invece, è ...

Partono da oggi ia Napoli e in Campania . Secondo le stime di Confesercenti Campania ben 6 consumatori su 10, in regione, hanno intenzioni di spendere in questi due mesi di sconti. Insieme a loro milioni ...Ci siamo: oggi, 6 luglio, iniziano i2023 in Sicilia . È il momento di approfittare degli sconti per rinfrescare un po' il proprio look, comprare quelle scarpe dal prezzo esorbitante viste in vetrina la scorsa settimana, o ...Un negoziante su due pronto ad applicare sconti fino al quaranta per cento: oggi (giovedì 6 luglio) iniziano i2023 e, secondo le rilevazioni condotte da Confesercenti Bergamo, la metà dei commercianti sono già disponibili ad applicare importanti sconti. Un dato che incontra le aspettative dei ...

Saldi estivi 2023, dal Lazio alla Lombardia: al via oggi, date regione per regione Adnkronos

Facendo acquisti online con i saldi si hanno gli stessi diritti di quando si compra in negozio, ma il rischio truffa aumenta e non è sempre colpa del venditore.Lo shopping di lusso si trasforma in una vera e propria experience multisensoriale nella cornice del Torino Outlet Village, noto per la posizione strategica sull’autostrada Torino-Milano, per l’archit ...