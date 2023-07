Saldi estivi 2023 | dal Lazio alla Lombardia | al via oggi | date regione per regione

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) - Da Roma () a Milano (), al via dagiovedì 6 luglio i. La durata media sarà di circa 6 settimane. Di seguito lecon inizio e fine scontiper. - Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno si legge sul sito di Confcommercio. - Basilicata: 6 luglio - 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio- Calabria: 6 luglio - 4 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio- Campania: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data ...

