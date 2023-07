Saldi estivi 2023 | dal Lazio alla Lombardia | al via oggi | date regione per regione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si parte con gli sconti di fine stagione, il calendario completo: le nuove regole e i consigli Da Roma () a Milano (), al via dagiovedì 6 luglio i. La durata media sarà di circa 6 settimane. Di seguito lecon inizio e fine scontiper. – Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno si legge sul sito di Confcommercio. – Basilicata: 6 luglio – 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio– Calabria: 6 luglio – 4 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio– ...

"Sono particolarmente soddisfatto per la scelta operata per la prima volta in Italia da tutte le regioni di partire giovedì 6 luglio con ievitando così un'inutile concorrenza tra ...Il look del giorno, con il cappello da pescatore più chic: in rafia, stile French Riviera L'accessorio glamour che si fa notare, mixando praticità ed eleganza. Da pescare nei2023 di Martina D'Amelio S e c'è un accessorio che nei mesi caldi mostra tutto il suo appeal, è il cappello . Anche le simpatizzanti della piega perfetta con ogni clima riscoprono l'...Da Roma (Lazio) a Milano (Lombardia), al via da oggi giovedì 6 luglio i. La durata media sarà di circa 6 settimane. Di seguito le date con inizio e fine sconti regione per regione. - Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite ...

Saldi estivi al via, ma con nuove regole: cosa cambia da quest'anno Today.it

6-7-2023 -- Al via oggi 6 luglio i saldi estivi. Il 38,2% delle famiglie acquisterà a saldo - dice l' Osservatorio Nazionale Federconsumatori - con una spesa media a famiglia di circa 149 euro. E ...(Adnkronos) - Da Roma (Lazio) a Milano (Lombardia), al via da oggi giovedì 6 luglio i saldi estivi. La durata media sarà di circa 6 settimane.