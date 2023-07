Saldi | Cna Commercio e Turismo | “Prevediamo una spesa tra 150 e 160 euro a consumatore”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 luglio 2023) ROMA – Idaranno di certo una mano, ma non riusciranno a ribaltare l’andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi commerciali tradizionali. Nonostante una previsione ditra i 150 e i 160. A rilevarlo è un’indagine condotta da Cnaalla vigilia della stagione dei, che ufficialmente partono in quasi tutta Italia da oggi, 6 luglio. Le piogge e le temperature inferiori alle medie stagionali hanno inciso fortemente, fino a pochi giorni orsono, sulle vendite. E ora, temono i commercianti, a stagione inoltrata i consumatori compreranno di meno sia in volume sia in valore. A “inquinare” il mercato sono anche gli sconti già introdotti da qualche settimana, dei ...