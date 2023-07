Salario minimo | Magni Avs | ‘italiani più avanti del governo | approvare legge’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Ilpiace anche a destra. Il 64% degli italiani è favorevole all’introduzione di questa soglia minima. Il sondaggio realizzato da Antonio Noto, pubblicato oggi da Repubblica, certifica che gli italiani, indipendentemente dal partito votato, sono molto piùdelMeloni, che non è in grado di dare risposte ai bisogni del Paese reale. Le opposizioni unite hanno presentato una proposta di legge per ridare dignità al lavoro, ai lavoratori e sostenere la contrattazione, fissando una 9 euro, al di sotto del quale non si può andare. Un modo per combattere le diseguaglianze e il lavoro povero”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza verdi e Sinistra, Tino.“L’inflazione alta – continua – sta erodendo i ...