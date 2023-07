Salario minimo | botta e risposta tra Fornero e Telese “9 euro sono un po’ troppi | forse meglio 7 oppure 8” “Addirittura?”

(Di giovedì 6 luglio 2023)a In Onda Estate (La7) tra l’ex ministra del Lavoro Elsae uno dei conduttori della trasmissione, Luca, sul, dopo un’aspra critica su Giuseppe Conte, da lei tacciato di incoerenza per l’alleanza con Salvini nel Conte Uno, si pronuncia sulla proposta del: “Credo che sia necessario e che se ne debba discutere, ma personalmente ritengo che 9all’ora siano un po’ tanti,8 o 7“. “?”, insorge. “Eh sì – risponde l’economia – Guardi che l’Italia è un paese che si è molto impoverito e oggi abbiamo dei contratti, anche con le sigle dei sindacati non pirata, ...

'L'Italia nella mediazione internazionale, con le grandi capacità del Premier Meloni e la questionenon risolutiva per le imprese, ora bisognose di una detassazione. La demagogia del Pd, sempre'. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni a 'Filo Diretto' su ...Roma, 6 luglio 2023 La dichiarazione a Montecitorio.È stata formalmente presentata alla Camera la proposta di legge "Disposizioni per l'istituzione del", risultato di un'iniziativa congiunta di tutti i partiti di opposizione ad eccezione di Italia Viva. Sottoscritta dai leader che sono anche deputati (essendo stata depositata a ...

Fornero spiazza Telese sul salario minimo: "9 euro un po' tanti" e Telese risponde così La7

ROMA - “L’Italia non ha bisogno di una legge che fissi il salario minimo. In coerenza, peraltro, con la direttiva europea che lo chiede solo nei Paesi in ...Giovedì, 6 luglio 2023 Home > aiTv > Misiani (Pd): Salario minimo, lo vogliono anche gli elettori del centrodestra, ma Governo dice no ...