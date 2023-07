Sainz | «Adesso capisco perché la Ferrari mi ha fermato | ci saranno weekend per fare meglio»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il pilotaCarlosha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Formula Uno in Gran Bretagna.ha dichiarato di aver compreso le motivazioni della Scuderia, che nello scorso, in Austria, gli ha impedito di superare il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, nell’ultimo giro. «Me l’hanno spiegato e io ho capito. Analizzando le cose con calma capisci sempreil punto di vista della squadra. Bisogna tenere conto del fatto che abbiamo fatto anche due brutti pit stop. Significava perdere quattro secondi che mi avrebbero permesso di uscire davanti a quelle tre macchine che mi hanno superato. È quello che succede quando sei dietro, perdi tempo, e io avrei voluto andare lungo, come Max, ma...

I motori restano caldi. Dopodomani a Silverstone le monoposto di F1 scenderanno nuovamente in pista per il GP di Gran Bretagna, il più antico del Mondiale. Quello dove tutto cominciò ...Carlos Sainz vede la Ferrari nel suo futuro in Formula 1. Lo spagnolo, in scadenza a fine 2024, vuole dare priorità alla rossa.