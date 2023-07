Sacchi | «Milan e Pioli | solo col gioco si può rimediare al gap con gli altri»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) In pieno mercato, con le squadre ancora tutte da definire, La Gazzetta dello Sport ha interrogato uno dei suoi opinionisti preferiti, Arrigo, che si è concentrato soprattutto sulCon l’uscita del calendari si può dire che la nuova stagione 2023-24 sia iniziata, anche se al colpo dello starter manca ancora un mese e mezzo. In pieno mercato, con le squadre ancora tutte da definire, La Gazzetta dello Sport ha interrogato uno dei suoi opinionisti preferiti, Arrigo, che si è concentrato soprattutto sul. LA CESSIONE DI TONALI – «A quelle cifre come si fa a dire di no? E poi anche il giocatore, che si è visto fare una proposta d’ingaggio pari al doppio o forse più di quello che percepiva, probabilmente ha manifestato il desiderio di andare via. É umano» CENTROCAMPODA RIFARE – ...