Sacchi elogia il Napoli | “Vinto Scudetto col gioco Solo così si combatte la potenza dei soldi”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ex tecnico del Milan, Arrigo, si è soffermato sugli Scudetti vinti dae Milan e sulla vendita di Tonali. L’ex tecnico storico del Milan, Arrigo, è intervenuto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sugli Scudetti vinti dae Milan.è partito innanzitutto dalla vendita di Sandro Tonali: “A quelle cifre come si fa a dire di no? E poi anche il giocatore, che si è visto fare una proposta d’ingaggio pari al doppio o forse di più di quello che percepiva, probabilmente ha manifestato il desiderio di andare via. E’ umano. Pioli? Rischia, e lui lo sa. Gli americani non aspettano se non vedono i risultati”. Però lui è un bravo allenatore e lo ha dimostrato soprattutto nella stagione dello. Mi auguro che sia sempre più stratega e ...