Sabrina Salerno terza al Cantante Mascherato spagnolo. Era Cavalluccio Marino

Sabato 22 luglio il gruppo musicaleMorelli & Co. si esibisce in Piazza Matteotti in una ... Gli artisti saranno Matteoal flauto, Massimo Santostefano alla fisarmonica e Gianni Parmiani ...Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio scoperta dell'arte e della cultura Drag, una conduttrice d'eccezione, Alba Parietti, affiancata in studio da Mara Maionchi,, Filippo ...... il gruppo è formato da Mara Maionchi , Filippo Magnini ,e Cristina D'Avena . Quando e dove vedere Non sono una signora . La seconda puntata di Non sono una signora è in programma ...Sabrina Salerno era il Caballito de mar. La showgirl ha calato la maschera nel corso della finale di Mask Singer 3, versione spagnola de Il Cantante Mascherato. Sabrina, nei panni del Cavalluccio Mari ...21.20 NON SONO UNA SIGNORA Regia Fabrizio Guttuso con Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena Alba Parietti al timone del programma dove personaggi noti in vari ambiti si me ...