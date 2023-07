Sabaudia | tutto pronto per il Sunset Jazz Festival 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023)– “Eccoci finalmente con il programma dettagliato del” – così in una nota stampa gli organizzatori, che proseguono: “Il, come gia? nelle sue precedenti 6 edizioni, si svolgera? in spiaggia a Luglio al tramonto (ore 19). Ilabbraccera? tre week end, dal 7 al 23 Luglio per un totale di undici concerti. L’accesso e? gratuito e suggeriamo di venire per tempo perche? i parcheggi sono limitati. Vi sara? anche un servizio di navetta con partenza alle 21 per tornare aeffettuato da Autoservizibianchi (per l’andata valgono i normali orari estivi). Gli stabilimenti partner per la edizione delsono Saporetti, Lilanda?, La Spiaggia che ancora una volta ospitano il ...

smentito dallo scatto a due. E' stato Muller a farle da fotografo, immortalandola così nel ... Al ritorno si vedrà, forse lei lo porterà nell'amatissimao forse no. Finita l' Isola , che, ...in regola, si può partire. Insieme ad altre 51 squadre, destinate ad arricchire due gironi ... Avimecc Modica, Hrk Motta di Livenza, QuantWare Napoli, OmiFer Palmi, Plus Volleyball, ...... aiutando l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa, peril tempo necessario', ha ...di Kiev sono arrivati in Italia per essere addestrati presso la caserma Santa Barbara di, in ...

La grande musica italiana approda a Sabaudia con RDS summer festival RomaToday

Sabaudia e il cinema hanno un rapporto speciale. E lo si è visto da ultimo per la grande partecipazione di pubblico all’evento Cinemando, dedicato alle maestranze dell’audiovisivo. «Sono veramente fel ...Formia. Una truffa in piena regola quella andata in scena nel parcheggio del supermercato Lidl della cittadina in provincia di Latina. Prima gli ha detto di avere la ruota bucata e poi, approfittando ...