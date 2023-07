Sabatini su Frattesi | “Lo diedi io al Sassuolo | e misi anche una percentuale La Roma incasserà dei soldi”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Walterha commentatol’operazione Davidetrae Inter: “Speravo chevenisse allama mi pare che non andrà così. Sono stato io a dare lui al, perché avevo bisogno die lui era ancora piccolo. Ho voluto mettere però la, per cui ovunqueandrà laintascherà. I prossimi 5-6 milioni che arriveranno a Trigoria saranno roba mia”, le dichiarazioni dell’ex Ds dei giallorossi. SportFace.

...da Walterdurante un'intervista in occasione della presentazione del suo libro "Il mio calcio furioso e solitario" al MAXXI. L'ex direttore sportivo della Roma ha anche parlato di, ...Commenta per primo Walterha presentato al MAXXI il suo libro 'Il mio calcio furioso e solitario'. Durante l'... i Friedkin, il futuro della maglia numero 10 e per l'occasioneormai ...Walterha presentato al MAXXI il suo libro " Il mio calcio furioso e solitario ". Durante l'... i Friedkin, il futuro della maglia numero 10 e per l'occasioneormai sfumata. Di seguito ...

Sabatini: "Diedi io Frattesi al Sassuolo, i prossimi soldi che incasserà la Roma sono roba mia" TUTTO mercato WEB

Il giornalista Sandro Sabatini, in un editoriale su Calciomercato.com, ha criticato duramente le mosse del Milan in ambito mercato.Ufficializzato l'aquisto di Davide Frattesi, il giocatore ha commentato così il suo arrivo all'Inter in preda all'emozione per la moltitudine di trofei conquistati nella storia ...