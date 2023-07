Rugby a 7 | Championship Series Amburgo 2023 | Italia | i convocati e le convocate per chiudere la stagione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ultimo appuntamento stagionale per l’Italseven, che questo weekend sarà impegnata sia con la squadra maschile sia con quella femminile adper la seconda e conclusiva tappa dell’European’s 7s. E in vista del torneo tedesco Matteo Mazzantini e Diego Saccà hanno scelto gli azzurri e le azzurre. Gli azzurri hanno chiuso la tappa di Algarve (Portogallo) all’ottavo posto mentre la formazione femminile si è piazzata in nona posizione. Domina la classifica parziale della competizione maschile l’Irlanda seguita da Georgia e Francia; primo posto nella competizione femminile per la Francia, seguita da Gran Bretagna e Irlanda. L’Italseven maschile affronterà adnella fase a gironi il Portogallo (7 luglio, h.16:13), la Georgia (8 luglio, h. 11:56) e la Romania (8 luglio, h. 15:12) mentre ...

