Rubin Talaban è libero | 10 anni fa aveva sfregiato con l’acido Lucia Annibali

(Di giovedì 6 luglio 2023) Qual è il prezzo di una vita umana? Basterebbe affidarsi al ragionevole buon senso per capire che questa è una domanda che non può avere una risposta. Che non esiste pagamento, in nessuna sua forma o grandezza, in grado di trasferire il diritto di decidere per la vita di qualcun altro, perché quello, è chiaro, appartiene solo a noi. Eppure Luca Varani quel prezzo lofissato. E non per la sua vita, intendiamoci, ma per quella della sua ex fidanzatabali, colpevole solo di aver messo un punto a una storia fatta di menzogne e possessione. 30 mila euro: questa la cifra fissata dall’avvocato e destinata a, uno dei due uomini assoldati per l’infame compito di rovinare, per sempre, la vita dibali. Accordo fissato, azione compiuta: il ...