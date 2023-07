Rotatoria di via Autostrada | via libera ai lavori

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Bergamo. Tutto pronto per ladi via, lo assicura l’assessore aiPubblici Marco Brembilla. Nella giornata di mercoledì 5 luglio, infatti, è arrivata la comunicazione da parte di società Autostrade, che di quel tratto di strada è proprietaria, riguardante la firma messa nero su bianco per il viaai. “Manca solo la notifica – racconta Brembilla -, ma visto che ormai siamo praticamente pronti, nella giornata di oggi (giovedì 6 luglio), incontrerò l’impresa che si è aggiudicata iper non farci trovare impreparati. L’intervento verterà sulla creazione di un nuovo rondò con annessa una fontana: mi interessa soprattutto la prima opera, quella più importante anche e soprattutto ai fini della viabilità, perché voglio che il traffico scorra ...