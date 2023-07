Rotary | a Roma progetto di co-housing

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unche aiuti le persone non solo a far fronte a un bisogno immediato e urgente come quello abitativo, ma soprattutto favorisca la riconquista dell’autonomia e il reinserimento sociale. Per questo, a, è nato “per Casa Arca degli Esposti”, l’iniziativa che prevede l’attivazione di un servizio di co-, nel quale l’accoglienza è solo il primo passo. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato dal Ministero dell’Interno a FondazioneArca ONLUS, grazie alla sinergia con il Distretto 2080 delInternational (che raggruppa i 98 club di, Lazio e Sardegna) diverrà una sorta di “condominio sociale”, base per offrire alle persone accolte gli strumenti necessari per un percorso di autonomia abitativa e lavorativa, ...

Con questa visione e consapevolezza ha preso il via ail progetto 'per Casa Arca degli Esposti', che prevede l'attivazione di un servizio di co - housing, nel quale l'accoglienza è solo ...... Napoli - Fondazione Plart, Napoli - Accademia di San Luca,. Nel 2020 riceve il premio per artisti del Museo della Ceramica di Savona ed il premio Anna Morettini, nel 2010 il PremioBrera ...L'evento, al quale dovrebbe partecipare anche l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrij Yurash , organizzato dall'associazione Amaremantova Ets, è patrocinato dal ClubForo ...

Gianluca Pietrucci nuovo socio del Rotary Club Roma Centenario ... ConfineLive

Per questo, a Roma, è nato “Rotary per Casa Arca degli Esposti”, l’iniziativa che prevede l’attivazione di un servizio di co-housing, nel quale l’accoglienza è solo il primo passo. Un immobile ...Con questa visione e consapevolezza ha preso il via a Roma il progetto “Rotary per Casa Arca degli Esposti”, che prevede l’attivazione di un servizio di co-housing, nel quale l’accoglienza è solo il ...