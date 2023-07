Roma | trovata testa di marmo integra a Piazza Augusto Imperatore

Leggi Anche Archeologia, l'antenato della pizza scoperto a Pompei La foto postata da Gualtieri mostra la testa in marmo ancora sporca di terra e residui. 'Gli archeologi e i restauratori sono adesso ...A seguito di perquisizione personale non è statanessuna arma. Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero ...Michelle Causo, il giallo della pistolain casa del 17enne: di chi era, ecco le nuove maglie Adidas: il cambio di look è un tuffo nel passato Testa di marmo riaffiora in piazza Augusto ...

Roma: 17enne uccisa e trovata morta in un carrello della spesa La7

E’ stato lui a trovare la donna esanime sostenendo che si era impiccata ... Erano già stati prelevati spezzoni di cavi elettrici inviati al Ris di Roma, al lavoro anche su altre prove scientifiche da ...Rodrigo Becao si avvicina al Torino. Dopo che il Fenerbahce si è ritirato dalla corsa per il brasiliano, Vagnati è entrato in campo sfidando l’Atalanta. Becao potrebbe essere il nuovo rinforzo per Jur ...