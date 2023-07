Roma | svelata la divisa ‘Home’ di Adidas | Dybala e Pellegrini tra i protagonisti VIDEO

(Di giovedì 6 luglio 2023) La settimana si era aperta con l’ufficializzazione dell’accordo traa partire dalla prossima stagione. Da oggi, la nuova magliadella squadra giallorossa è in vendita ed è statadal club sui social co nunche ha comecalciatori e calciatrici del club. Daa Pellerini, passando per Giacinti, Mancini e Cristante. “L’ASè un club dalla lunga tradizione, caratterizzato da una cultura iconica, che ha affascinato generazioni di tifosi. Siamo entusiasti di collaborare con il club e i suoi fan per scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia e realizzare dei set che definiranno un’epoca”, le parole di Nick Craggs, Global Football General Manager di. “Come club, ...

IL COMUNICATO - Minimalista e classica, la maglia 'Home' dell'ASper la stagione 2023/24 esalta i colori tradizionali del club, in una versione senza tempo, con una base nel classico colore ...La data non è ancora stava, i giallorossi inizieranno il ritiro lunedì al centro sportivo. Leggi i commenti News as: tutte le notizie 5 luglio 2023...accaduto ho appreso dell'antichità del monumento" L'identità di Dimitrov è statadal Daily ... per vedere quale monumento ci si avvicinasse di più Il Colosseo di, Ponte Vecchio a Firenze, ...

Roma, svelata la nuova maglia 'Home' 23/24: sul petto torna il ... TUTTO mercato WEB

Svelata la nuova divisa giallorossa From history to the eternal future. Join the pack #ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/sv8R5XQ6I8 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2023 Tramite un vid ...L’inizio della nuova stagione è alle porte, con la Roma che ha presentato la prima maglia: ecco tutti i dettagli. L’inizio del raduno della Roma è sempre più vicino, con i giallorossi che prepareranno ...