Roma | successo per la campagna “Stop the bleed Ferma l’emorragia | formati poliziotti e civili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 luglio 2023)PER “IL GOAL DELLA VITA” PER PROMUOVERE LATHE” (”)NUMEROSI AGENTI DI POLIZIA E CITTADINI ALLA SQUADRA DEGLI AVVOCATI E MAGISTRATI LA VITTORIA DEL TORNEO DI CALCIO DI BENEFICENZA, 6 luglio 2023 Numerosi agenti delle forze dell’ordine e cittadini sono statiper intervenire e soccorrere in casi di eventi traumatici e controllare le emorragie. E’ quanto avvenuto mercoledì 5 luglio al Policlinico Umberto I diin occasione della seconda edizione de “Il Goal della Vita”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con ...